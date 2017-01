Trasparenze provocanti per Rosy Dilettuso

L'ex Pupa seduce su Twitter con una camicia velata

16/10/2012

Scrive "Good night" su Twitter, ma per lei non รจ ancora arrivato il momento di mettersi sotto le coperte. Rosy Dilettuso, con una giacca aperta dai profili borchiati e una camicia nera trasparente, indossata rigorosamente senza reggiseno, augura la buona notte ai suoi follower dall'interno di un locale. Ci chiediamo solo se con una visione simile riusciranno a prendere sonno i suoi fan.

foto Twitter

Sul suo social ha dettagliatamente documentato l'estate appena trascorsa con tanto di immagini sexy: topless e pose maliziose erano quasi all'ordine del giorno per l'ex Pupa. Fin qui nulla di strano, con il caldo ci si spoglia! Ma anche in autunno, nonostante le temperature siano scese, la storia non cambia. Lei, con uno sguardo provocante, si lascia ammirare mettendo in mostra il suo seno tonico e formoso coperto da un leggero velo nero.