Kate Upton sexy in mezzo al fieno

La modella in un servizio supersexy

16/10/2012

In lingerie intrigante tra il fieno, dentro la scuderia, tra i cavalli. Ecco un'esplosiva Kate Upton nel backstage del servizio per Cosmopolitan di novembre. Basta guardare le immagini della bionda bombastica e dal fisico perfetto in biancheria intima di pizzo e lo sguardo ammiccante per capire perché gli uomini la trovano dannatamente irresistibile.

foto Da video

Capelli appena legati dietro la nuca con una forcina, camicia sbottonata e completo leopardato sullo sfondo rosa per una Kate che passeggia nella scuderia. E ancora la modella stesa sul fieno con addosso soltanto un paio di slip a quadretti bianchi e rosa. E poi shorts in jeans e body di pizzo nero per sedersi sul camioncino della fattoria. Natura e bellezza soprannaturale si fondono in una scenetta bucolica ed estremamente sensuale.