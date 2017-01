Fede e Costy ballano la danza del ventre

Le due ex veline in sari diventano Indianine

16/10/2012

Sul bancone di "Striscia" si dimenavano scatenate e seminude adesso ballano la danza del ventre indossando il sari e scintillanti bracciali ai polsi. Federica Nargi e Costanza Caracciolo salutano i loro ammiratori di "Pechino Express" cinguettando su Twitter e postando scatti da sensuali Indianine.

foto Twitter

Eccole sorridenti, Federica con un sari rosa che le lascia scoperta la pancia, Costanza in azzurro, sulla fronte il diamante tipico indiano, il trucco intorno agli occhi e i capelli raccolti indietro. Due bellissime Indianine che si muovono sinuose al ritmo della musica tipica: "Ex veline ora indianine!@CostyCaracciolo #namaste' #pechinoexpress" cinguetta la Nargi su Twitter.



Poi ecco un altro scatto in cui le due ex veline, beniamine del pubblico del Tg satirico per quattro anni, tornano in abbigliamenti occidentali, con con t-shirt e canotta mentre "sfoggiano" uno dei loro lati migliori. "Fede birichina" scrive la Nargi sotto la foto che la ritrae mentre fa la linguaccia. E ancora rieccole "Veline nel paese dei balocchi" con un pinocchio a grandezza quasi naturale in mezzo. Insomma Fede e Costy se la spassano proprio e non sembrano sentire nostalgia del passato.