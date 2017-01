Claudia Gerini, che una sexy morettona

Dal biondo al castano, nuovo look per l'attrice romana

16/10/2012

Cambio di look per Claudia Gerini che da un biondo estivo è passata prima a un rosso rame e ora a un castano autunnale, sfoggiato con disinvoltura alla presentazione del suo ultimo film. Un colore azzeccato che esalta il verde dei suoi occhi e i tratti del viso. Fasciata da un tubino nero in pelle e con uno smalto rosso fuoco, l'attrice tira fuori la sua vera anima rock. Semplicemente bellissima.

foto Olycom

Ha recentemente dichiarato che vorrebbe avere un terzo figlio, dopo Rosa e Linda, ma prima deve riuscire a convincere il compagno Federico Zampaglione che, al momento, non ci sente proprio. Sempre attiva, divisa tra lavoro e famiglia e attività fisica (pratica costantemente Taekwondo), non rinuncia alla sua femminilità giocando con tinte, abiti e accessori. L'ottimo risultato è sotto gli occhi di tutti.