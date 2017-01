A letto con l'amica del cuore

Guarda come si addormentano le vip

16/10/2012

Le vip vanno a letto con l'amica o con il migliore amico. Cecilia Capriotti e Claudia Galanti si fotografano sotto le lenzuola insieme. E così anche Laura Barriales con Teila. La Clerici porta sul lettone Oliver, la Orlando i suoi cagnolini e la Torrisi scrive che il gatto preferisce le sue gambe alla discoteca. Non tutte hanno la fortuna di dividere le coperte con qualcuno e così c'è anche chi cinguetta sotto il piumino da sola come la Marrone.

foto Twitter

Quando la stanchezza si fa sentire anche le belle dello showbiz crollano. “Buonanotte aspettando il principe azzurro tutta sola e soletta...” cinguetta Silvia Abbate. “Buonanotte mondo” le fa eco Francesca Fioretti. Non tutte però scelgono di addormentarsi da sole. Qualcuna porta il cane o il gatto sotto le lenzuola, come Rosita Celentano o Stefania Orlando. Altre scelgono l'amica del cuore, come la Capriotti con la galanti sempre più inseparabili, tanto da dividere anche le lenzuola. O la Barriales con Teila, che chiudono gli occhi insieme in ricordo dei vecchi tempi. Guarda e scopri come si addormentano le vip...