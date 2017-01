Nuovo tatuaggio per Melita Toniolo

Risplende il sole sul braccio di Melita

15/10/2012

Risplende il sole per Melita Toniolo...ma per ora solo sul braccio. La bella diavolita stringe i denti, chiude gli occhi e va avanti con la sua missione non impossibile: coprire la luna con il sole. Sdraiata sul lettino si sottopone a una nuova sessione di tattoo e mostra la sua sofferenza su Twitter.

foto Twitter

Solo a metà settembre ha fatto scrivere sulla sua spalla destra "No Lies", lei che di bugie non ne vuole sapere, poi a inizio mese ha mostrato una luna "nuova" sotto il braccio, scrivendo sul suo social "LUNA... sempre con me!!! Sempre!!!" Poi a distanza di qualche giorno posta un'immagine di lei sofferente mentre il tatuatorele imprime nella pelle altro inchiostro per un nuovo soggetto. Ovviamente nello stesso punto. Melita commenta così: “Eclissi. Il sole copre la luna”. Le si legge il dolore sul volto, ma per l'ex gieffina ne varrà sicuramente la pena. E noi attendiamo la foto del lavoro finito.