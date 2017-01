Kardashian, un felino molto sexy

Trasparenze sul décolleté abbondante

15/10/2012

L'Halloween più sexy per Kim Kardashian è sicuramente quello datato 2012. La regina dei reality che ama travestirsi (da Cappuccetto Rosso a Wonder Woman, sfoggiati negli anni passati il 31 ottobre) quest'anno ha scelto un costume decisamente più hot. Ha trovato un abito da leopardo che lascia intravede l'abbondante seno e il ventre piatto e che mette in risalto la sua silohuette curvilinea. Il suo autoscatto è già su Twitter...

foto Ap/Lapresse

Negli ultimi tempi era stata criticata per i chiletti di troppo accumulati, ma la Kardashian famosa per il suo corpo tutto curve ha prontamente bloccato i rumors mostrandosi in forma splendida. Eccola in versione Halloween con un costumino che le fascia il fisico morbido e risalta il décolleté generoso e la pancia piatta.