Crowe e Johansson, due single a Hollywood

Il Gladiatore si separa dopo 22 anni di matrimonio

15/10/2012

Pensavamo fosse una delle coppie più solide di Hollywood, ma ci siamo sbagliati. Anche Russell Crowe e Danielle Spencer, dopo ventidue anni di unione e due figli, si dicono addio. Momento difficile anche per l'attrice Scarlett Johansson che torna single dopo aver chiuso la sua storia con Nate Naylor, il pubblicitario newyorkese.

foto LaPresse

Si sono conosciuti sul set di The Crossing e da quel momento non si sono più lasciati. Nel 2003 il matrimonio e poi due figli, uno di 8 e uno di 6 anni. Lui, corteggiatissimo, non ha ceduto alle lusinghe delle colleghe, tra cui la bellissima Meg Ryan, e la coppia non è mai stata nel mirino del gossip. Ma a distanza di tempo qualcosa tra i due si è rotto e il divorzio è alle porte. Per ora ancora non si conoscono i dettagli, ma cosa certa è che in ballo ci siano molti soldi.



Separazione meno dolorosa dal punto di vista economico e degli affetti è quella della musa di Woody Allen. La Johansson, con un matrimonio fallito alle spalle (con il collega Ryan Reynoldse) e molti flirt, si è lasciata anche con il trentottenne Nate Naylor. Pare però che Scarlett si stia già consolando con un amico di Lindsay Lohan, l'artista Domingo Zapata.