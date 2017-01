Per Bar è sempre vacanza

La Refaeli in spiaggia a Tel Aviv con l'amica italiana Valentina

15/10/2012

Mentre sull'Italia si abbatte il ciclone Cleopatra una sexy e abbronzatissima Bar Refaeli cinguetta allegramente su Twitter e posta nuovi scatti in bikini dalla spiaggia di Tel Aviv. Con lei l'amica italiana Valentina Micchetti. In barba alle wags blaugrana...

foto Twitter

Pare infatti che le fidanzate e mogli dei calciatori del Barcellona siano infuriate con la splendida modella israeliana, che qualche giorno fa ha pubblicato sul suo profilo Twitter una sua foto con Xavi, centrocampista della squadra catalana. L'ex di Leonardo Di Caprio ha scritto: "Xavi è come un fratello per me!", ma il gossip è decollato ugualmente e nel Barcellona già si parla della rabbia di Nuria, la moglie del calciatore spagnolo.



Nei giorni scorsi del resto Bar era stata già additata per i suoi apprezzamenti nei confronti di Leo Messi e per il fatto che in molte occasioni si esalta per i suoi gol e quelli dei suoi compagni. Sul suo Twitter Daniella Semaan, fidanzata di Fabregas, l’aveva indirettamente criticata cinguettando: "L’ossessione di alcune per certi calciatori sta diventando ridicola... un po’ di rispetto, per favore!". Messaggio subito ritwittato da Julia Vigas, fidanzata di Thiago Alcàntara. Tutto questo "rumore" non sembra destare troppe preoccupazioni nella sensuale modella, che in forma smagliante si diverte in vacanza sfoggiando un bikini multicolor e curve mozzafiato. Eccola con Valentina e alcune altre amiche sulla spiaggia, sorridenti e spensierate, poi con alcuni bambini mentre gioca con l'acqua: "Back to being a kid!" cinguetta la bella Bar, la donna più sexy del 2012 secondo Maxim. Le polemiche spagnole non la riguardano!