De Martino in versione dandy

Stefano sexy come Corona e Borriello

15/10/2012

“La amo vorrei non finisse mai” dichiara Stefano De Martino al settimanale Gente riferendosi alla fidanzata Belen Rodriguez. Si sposeranno? In attesa di vederli all'altare o con un baby-De Martino tra le braccia, tornano alla ribalta anche gli ex. Fabrizio Corona che ha scritto una lettera pepata all'argentina accusandola di aver voluto un'auto di grossa cilindrata. Come il suo ex Marco Borriello. Ma tra Stefano, Fabrizio e Marco, chi preferisci?

foto Gente

De Martino posa per il settimanale Gente in versione dandy: affascinante, elegante, impomatato e con gli occhiali. Indossa abiti e mocassini in stile Clark Kent, mette il papillon alla Rodolfo Valentino, ma poi non riesce a contenere la sua anima rock: “Ero stanco di essere associato sempre alla tuta bianca di Amici. Mi sono sempre fatto il mazzo per ballare, mantenermi. Mi alzavo alle sei di mattina per pagarmi i corsi... Sono uno che se la cava”.



Anche Corona se la cava. Rischia la galera, ma non smette di vivere sempre sul filo. Aria scanzonata, piglio da ribelle, abbigliamento aggressivo ed eccentrico, tatuaggi, capelli ingellati. Un vero macho. Come Marco Borriello, il primo amore italiano di Belen. Professione calciatore, segni particolari: bello e sexy. Qualcosa in comune Marco, Fabrizio e Stefano ce l'hanno: sex appeal da vendere, corpo tatuato, fisico bestiale, brillantina nei capelli. Belen dà i voti sotto le coperte, ma fuori dal letto voi chi preferite?