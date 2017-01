Boateng si è messo la gonna

Con Melissa Satta a passeggio per Milano

15/10/2012

I gossip li davano in crisi a causa di Cristiano Ronaldo, apparentemente molto interessato all'ex velina, ma a vederli così, mano nella mano per le vie dello shopping milanese Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sembrano in piena sintonia. Solo nel look c'è qualcosa che non va, tra i due chi porta i pantaloni?

foto Olycom

Il Boa ha scelto un abbigliamento a dir poco stravagante ed insolito. Leggings neri come la sua fidanzata e strani pantaloni dal cavallo talmente basso da sembrare una gonna, che pare lo costringano a camminare con le gambe larghe. Scarpe da ginnastica alte in bianco e nero e cuffia-bandana con il teschio in testa. Insomma un look non proprio da sfilata.



Melissa non ci bada, più sobria ed elegante con una giacchina in pelle nera sui leggings la bella showgirl tiene per mano il suo fidanzato scacciando ogni dubbio sulla sua relazione. I gossip maligni su ipotetici messaggini scambiati con Cristiano Ronaldo appartengono alle leggende dello showbiz. Tra lei e Boateng però, ci si comincia a chiedere chi porti davvero i pantaloni.