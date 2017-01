Corona a cuore aperto a Verissimo:

"Belen? E' incinta di tre mesi"

L'ex re dei paparazzi si confessa davanti ai microfoni della Toffanin: "Mi dice che mi vuole bene, ma poi mi denuncia". E con Nina Moric afferma: "Siamo migliori amici"

13/10/2012

"Belen è incinta di tre mesi": lo afferma con tono sicuro Fabrizio Corona a Verissimo. L'ex re dei paparazzi si è confessato a cuore aperto davanti alle telecamere del programma di Canale5 condotto da Silvia Toffanin. Ed è tornato a parlare dell'argomento più caldo delle pagine patinate di questo periodo: il triangolo tra lui, la sua ex fiamma e il nuovo fidanzato.

foto Olycom

Solo negli ultimi giorni infatti la showgirl argentina aveva sporto denuncia contro lo stesso Corona che ha raccontato: "Belen ha detto meno di una settimana fa di volermi bene, ma aveva già fatto denuncia nei miei confronti per appropriazione indebita".



Nella lettera che Corona ha pubblicato il 10 ottobre sul suo sito web "Social channel", il fotografo ha spiegato: "Usavo l'auto nel periodo in cui vivevo in pianta stabile a casa sua. Auto che, tra l'altro, ho contribuito in maniera sostanziale a pagare: 5mila euro di assicurazione, e 4 rate totali per un ammontare di circa 25mila euro".



Il bello e dannato dello showbiz italiano ha infine raccontato del suo rinato rapporto con Nina Moric: "Io e Nina siamo diventati migliori amici. Abbiamo un ottimo rapporto come quello che dovrebbero avere tutti i genitori separati".