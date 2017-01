Asciugamano puzzolente per la Curry

Su Twitter parte lo sfogo di Adrianne

12/10/2012

Un piccolo e maleodorante incidente crea un siparietto spiritoso sul Twitter di Adrianne Curry. La modella, in albergo, racconta che l'asciugamano con cui si sta pulendo il viso puzza di sperma. E allega una foto con gli occhi sgranati per documentare la sua reazione. L'esperienza non è delle migliori, ma di certo non si può dire che le manchi il senso dell'umorismo.

foto Twitter

Se non fosse per i suoi occhioni verdi, la Curry senza trucco è quasi irriconoscibile. Stanca e provata da un viaggio, si fotografa al naturale perché quel che vuole condividere è “più interessante” dei suoi soliti posati. Dopo un'esperienza olfattiva di tale “spessore” siamo certi che nella prossima valigia si ricorderà di portare un profumato asciugamano da casa.