Valeria Marini si sposa il 5 maggio 2013

Matrimonio a 5 stelle a Roma

12/10/2012

Il matrimonio tra Valeria Marini, 45 anni e Giovanni Cottone, 55, si farà, ma questo si sapeva ormai da tempo. Adesso però c'è anche una data. La sexy e bionda Valeriona nazionale si sposerà il 5 maggio 2013 a Roma e saranno nozze a cinque stelle.

foto Olycom

A dare i dettagli di questo evento annunciato ormai da tempo è stata la stessa Marini durante la trasmissione "La vita in diretta". La location non è stata rivelata ma si sa che sarà la Capitale a fare da scenario per questo fatidico sì tra l'attrice e stilista e l'imprenditore, suo compagno ormai da quattro anni. Sia le nozze, che si celebreranno con rito civile visto che Cottone è già stato sposato, sia il ricevimento saranno organizzati presumibilmente da Massimo Gargia, esperto di pubbliche relazioni a livello internazionale e amico di stelle del cinema e principesse.



Ma Valeria, che firma la linea di moda Seduzioni Diamonds, avrebbe intenzione di prendere parte attivamente alla preparazione, dalla cerimonia all'abito da sposa. E su Twitter ecco che la bionda showgirl cinguetta così: "Buongiorno stelle!!!! In definizione di dettagli importanti". La data si avvicina...