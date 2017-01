Interrante e la De André allo scoperto

Addio Guenda la nuova storia di Daniele è ufficiale

12/10/2012

Altro che solo amici, al cuore non si comanda e Daniele Interrante esce allo scoperto con Francesca De André, la donna con cui l'ex tronista avrebbe tradito Guendalina Canessa. Eccoli insieme in auto sotto casa di lei e poi al bar. Sguardi, tenerezze e poi lei lo imbocca, facendogli assaggiare il suo panino. Addio Guenda, stavolta è ufficiale.

foto Novella 2000

Non si nascondono più i due ex naufraghi e non nascondono più la loro relazione, che pare duri già da diverso tempo, soprattutto dopo l'ufficializzazione di Guendalina Canessa a “Pomeriggio 5”, che ha confermato tra le lacrime la fine della sua storia con Interrante.



Negli scatti di Novella 2000 Daniele e Francesca, infortunata con stampelle e un piede ingessato, sono insieme e non nascondono un'intimità reciproca. A cena la De André imbocca teneramente Interrante e sorride, poi lui l'accompagna sotto casa, proprio due fidanzatini.