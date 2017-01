Andrea, chiappe all'aria in ospedale

In perizoma durante l'iniezione

12/10/2012

“E' solo un sedere qualsiasi come ce ne sono mille!” cinguetta dall'ospedale. Poco prima aveva postato l'immagine in cui compariva stesa sul letto in perizoma nero con le chiappe all'aria mentre l'infermiera le faceva una puntura. Protagonista del siparietto via Twitter è Andrea Lehotska, ex naufraga che è ricoverata per problemi con le tonsille. “Tutta Italia in coda per la prossima iniezione. Tu siringata. Noi a siringare” le scrive Nicola Savino.

foto Twitter

Sposata con Stefano Bonaga, ex di Alba Parietti, ed ex fidanzata di Emanuele Berardi, figlio di Barbara d'Urso, Andrea ha partecipato alla nona edizione del reality L'isola dei famosi classificandosi al terzo posto. Sul suo profilo social è sempre scatenatissima. Sono degli ultimi giorni gli scatti in cui compaiono i suoi labbroni gonfi: “Io oggi mi sento la bocca rifatta! E' enorme – cinguetta – Non so avrò dormito troppo... peccato che con le tette non sia successo”. E poi si fotografa nello specchio della stanza d'ospedale e nel toilette delle infermiere mentre fuma: “Sorry, polmoni miei!”.

Ma è lo scatto fatto mentre le stanno facendo una puntura che attira maggiori attenzioni. “Il buongiorno si vede dal mattino” scrive. Andrea indossa una felpa rosa, una fascia in testa, tiene la mano a coprire la bocca quasi a bloccare un grido di dolore e soprattutto mostra il suo lato B. Un bel perizoma nero in bella mostra e mille cinguettii. Anche Nicola Savino non resiste alla tentazione di una battuta: “Tu siringata. Noi a siringare”.