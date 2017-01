Le star giocano con il loro décolleté

Khloe Kardashian osa con un balconcino strizzato

12/10/2012

Trasparenze, scollature vertiginose, reggiseni che strizzano e a balconcino. Ogni star ha il suo segreto per evidenziare le proprie forme e prendere la vita... di petto. Se l'attrice Elisabetta Pellini osa con un abito in pizzo nero, Elizabeth Hurley punta alla scollatura a occhiello, mentre Tamara Ecclestone, con un tubino fasciante, mostra il suo seno grazie a un gioco di tattici tagli geometrici.

foto Afp

E' impossibile restare impassibili di fronte a tanta abbondanza. E' il caso di Khloe Kardashian, che, strizzata in un vestito in pizzo, copre appena il suo seno con due coppe a balconcino. Una mise che ricorda quella della sorella Kim e della nostra Valeria Marini.

Anche Gaia Amaral, in posa con l'amica Giorgia Surina, sposa lo stesso stile, a differenza della collega che preferisce tenere la camicia slacciata per un effetto vedo non vedo.

Scollatura vertiginosa per la modella Doutzen Kroes che, elegante in nero, riesce a evidenziare una seconda scarsa.



Fan delle trasparenze senza lingerie sono Rihanna, Naike Rivelli, Elisabetta Pellini, Kate Moss e Sharon Stone.

Vero è che, con un reggiseno dalle forme avvolgenti, le scollature diventano un punto di forza. Ne sanno qualcosa Aida Yespica, Elisabetta Canalis, Elena Santarelli, Belen Rodriguez e Melita Toniolo.