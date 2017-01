Lapo ha una nuova fiamma tra le mani

Al suo compleanno festeggia con una prosperosa mora

12/10/2012

Trentacinque candeline e una moretta al suo fianco. Lapo Elkann ha festeggiato il suo compleanno nell'esclusivo Club 55 a Saint-Tropez e si è regalato una sexy e ammiccante nuova fiamma. Con lei abbracci e baci più che eloquenti.

foto Chi

L'identità della prosperosa moretta dalle forme sinuose, che in canotta bianca seduce il rampollo di casa Agnelli è Sconosciuta, ma poco importa, Lapo ci ha abituati ormai da mesi, ovvero da quando è finita la sua love story con la bella cuginetta Bianca Brandolini d'Adda, a cambi repentini di fidanzate e questa potrebbe essere solo la moretta di turno del momento, dopo l'affascinante cinese Zhu Zhu, l’altolocata Nathalie Dompé, figlia del presidente di Farmindustria, con la quale il manager era stato avvistato nelle ultime settimane e ancora prima la gallerista svizzera Isabelle Bscher.



Per ora l'ereditiere si lascia ammaliare dalla bruna che gli sta accanto e non trattiene gli impulsi, la bacia, l'abbraccia e la guarda con occhi innamorati mentre attorno gli amici brindano e si divertono. Una festa di compleanno bollente per l'ormai non più giovane Lapo.