Martina,il trucco è negli occhiali

Ecco come nasconde le imperfezioni

11/10/2012

Le occhiaie non risparmiano nessuno e così quale miglior trucco per nasconderle se non infilarsi un bel paio di occhiali che attutiscono un po' l'effetto struccata? Ecco Martina Colombari in centro a fare shopping. La ex Miss Italia lontana dalle occasioni mondane sceglie un look elegante e raffinato e un make up acqua e sapone. Ma se le occhiaie balzano all'occhio, allora meglio infilarsi gli occhiali... Anche da vista.

foto Olycom

Indossa un paio di pantaloni bianchi, una maglia scollata sul décolleté e con le maniche lunghe e ampie dai colori naturali, un paio di stivali con la zeppe e una borsa perfettamente abbinata. La ex reginetta di bellezza in quanto a stile ha sempre fatto strada e così ogni volta che viene paparazzata detta legge, dallo shopping quotidiano alle serate mondane.