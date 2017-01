"Belen è incinta", lo dice Pucci di "Colorado"

Il comico si lascia sfuggire la notizia a "Mattino Cinque"

11/10/2012

"Belen aspetta un bambino e non ne fa mistero" a confermare le voci che si rincorrono ormai da settimane è stato il comico di Colorado Andrea Pucci, che a "Mattino Cinque" si è lasciato "sfuggire" la notizia: "L’ha dichiarato a tutti noi dello staff . Lei è serenissima e sta molto bene.” Un bello sketch tutto da ridere o verità?

foto Olycom

Secondo il comico, molto seguito e amato a Colorado per i suoi monologhi sui problemi di coppia e sulle donne, la showgirl argentina avrebbe "candidamente" confessato allo staff la sua gravidanza senza farne mistero. Pucci ne parla a Mattino Cinque con nonchalance: "Sono serio, è vero, è incinta, l'ha detto a tutti noi...". Poi però sembra fare marcia indietro: "Lo diresti in diretta pubblicamente?" gli chiede Federica Panicucci e lui allora aggiunge: "Be' si dice...".

Perché mai Belen avrebbe dovuto confermare la notizia, tormentone ormai da settimane nel mondo del gossip, solo a Pucci e allo staff di Colorado, dopo averla smentita pochi giorni prima davanti a Silvia Toffanin a Verissimo, non è chiaro.



Quel che è certo è che di questo presunto nuovo pancione in arrivo, persino "visibile" durante una delle ultime puntate della trasmissione, si fa un gran parlare da mesi ormai. Tanto che se ci fosse del vero a quest'ora la bella ex fidanzata di Corona e attuale compagna di Stefano De Martino, dovrebbe essere già al quarto o quinto mese.



Vero è anche che la ritrosia di Belen nel rendere nota pubblicamente la sua gravidanza si potrebbe spiegare con la brutta esperienza avuta a causa dell'aborto spontaneo di quasi un anno fa e che una conferma data a colleghi ed amici dietro le quinte è meno impegnativa dal punto di vista mediatico. Ma Andrea Pucci si è lasciato sfuggire lo scoop. Attendiamo il prossimo step, tocca a Belen adesso dare l'annuncio ufficiale ai media. E mostrare finalmente il pancino.