Eli fan sfegatata di Marracash

La Canalis al concerto rap balla, canta e beve a canna

11/10/2012

Lui è l'idolo rap degli adolescenti, lei l'ex velina più chiacchierata al di qua e al di là dell'Oceano. Prima di tornare a Los Angeles Elisabetta Canalis si è scatenata tra le ragazzine al festival Hip Hop di Milano per applaudire Fabio Rizzo, in arte Marracash. Eli balla, canta e beve a canna... solo per lui.

foto Novella 2000

Sembra una teenager Elisabetta mentre segue estasiata la performance del suo rap preferito e canta a squarciagola asserragliata in pole position sotto il palco, come mostrano le immagini di Novella 2000. Poi di corsa nel parterre per abbracciare il suo Marra, come lo chiamano i fans, e offrirgli la sua bottiglia di birra in pegno di fedeltà. Baci, abbracci e sorrisi a raffica per questa insolita e inedita coppia dietro le quinte.



In canotta e shorts, calze a rete e tacco 12 miss Canalis è proprio sexy e Marracash ne è affascinato. Eli ricambia e lo invita in America, patria della musica rap e chissà che non nasca qualcosa tra i due. Dopo Steve-O sembra che i gusti di Eli siano sempre più bizzarri in fatto di uomini, e il rapper milanese ha molto in comune, tra tatuaggi e look estroso, con l'ex della velina mora...