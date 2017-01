Rombi di tuono tra Michelle e Tomaso

Discussione in sella alla moto per la coppia in centro a Milano

11/10/2012

L'amore non è bello se non è litigarello. E per fortuna anche Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi discutono. Sempre felici e sorridenti, mai con un broncio e mai distanti, sono stati pizzicati da Novella 2000 mentre, in sella alla moto di lui, se le cantano. La conduttrice gesticola stizzita, lui risponde allo stesso modo per le rime. Poi, alla pompa di benzina, la bionda svizzera si allontana per smanettare sul cellulare.

foto Novella 2000

Sull'Harley Davidson non stanno attraversando la Route 66 per andare romanticamente incontro al tramonto, ma sono in pieno centro a Milano e cercano di farsi strada nel traffico. Qualcosa tra i due non va, forse una manovra sbagliata del motociclista o una discussione non ancora conclusa. Michelle non riesce a trattenersi dal dire la sua. I due si parlano, anzi, con i caschi in testa, praticamente urlano e gesticolano fino a quando non arrivano a destinazione. Poi, giù dalla moto, lui prende la parola e quasi sembra voglia giustificarsi. Lei lo ascolta seria. Alla fine si siedono al ristorante e davanti a un buon piatto si scambiano il bacio della pace.