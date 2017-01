La Nile nel trio hot di Playboy

In cover anche la "collega" Pupa

11/10/2012

Sarah Nile si prepara a festeggiare il compleanno con un doppio party a Milano e Riccione, ma intanto i suoi fan fanno festa per il suo servizio fotografico per Playboy. La ex gieffina, che già aveva regalato scatti piccanti per la rivista, torna in copertina per il mese di ottobre in compagnia di una protagonista de La Pupa e il Secchione, Francesca Lukasik, e di una playmate Federica Ariafina. Le foto sono ad alto tasso erotico.

Una più bella dell'altra, tutte e tre già protagoniste di servizi mozzafiato. Sarah, archiviata la parentesi con fabrizio Corona, cinguetta su Facebook invitando gli amici alla festa di compleanno che farà sabato. Aveva già conquistato le pagine patinate della rivista maschile con una serie di scatti molto provocanti senza veli. Anche Francesca non è nuova alle fotografie bollenti e sul suo profilo Twitter regala una serie di autoscatti molto hot. Playmate di professione invece la Ariafina, protagonista già della cover di giugno del mensile.