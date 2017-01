Incredibilmente sexy, ma oggi...

Riconosci la cip che si è travestita?

10/10/2012

Mostruosamente bella e incredibilmente sexy non appena si toglie la maschera, ma anche tanto spiritosa da postare una foto in cui indossa il travestimento da Hulk, il personaggio dei fumetti dalla forza sovrumana e dal tipico colore verde. Bella, prosperosa, sempre sorridente e occhi vispi in un fisico mozzafiato che seduce e incanta. Ecco alcuni indizi per capire chi si nasconde sotto il costume... Se non l'avete riconosciuta è Melita Toniolo.

foto Twitter

Cinguetta ironica tra foto, messaggi, goliardate e così compare anche in una veste inedita. Viso verde, sorriso agghiacciante e in mano un coltellaccio. Scrive: “Vai via...”. Ma non è la prima volta che si presta a questi travestimenti...