Victoria, sirenetta ammaliatrice

11:45 - Mentre le star nostrane hanno già fatto il cambio stagione, a Miami Victoria Silvstedt sfoggia un costume al giorno. In riva all'azzurro mare della Florida indossa prima quello verde acqua e poi quello arancione. Entrambi esaltano le forme della bionda showgirl che, come una sirenetta dalle curve incantatrici, sa esattamente come e dove godersi la vita.

L'abbiamo ammirata tutta l'estate mentre si lasciava baciare dal sole nel posti più incantevoli del pianeta. Fedele ai suoi costumi bianchi, questa volta ha deciso di dare un tocco di colore al suo guardaroba da spiaggia. Inutile dire che con un fisico come il suo qualsiasi cosa le calza a pennello.