Federica Nargi, meno male che c'è l'amore

Bacia il suo Matri da Firenze e fa shopping da "disoccupata"

10/10/2012

Un romantico bacio da Firenze con il suo Alessandro Matri, che l'ha requisita per un tour di 48 ore nella città toscana, dopo la vittoria contro il Siena e poi a Milano per un po' di shopping da "disoccupata". Da quando non balla più sul bancone di "Striscia" Federica Nargi ha molto tempo libero...

foto Olycom

Meno male che c'è il suo fidanzato, che appena può "scappa" da lei. Dopo la mini vacanza a Firenze, documentata su Twitter con uno scatto "mieloso" e da un post eloquente: "Bellissima giornata a #firenze ♥", l'ex Velina è tornata a Milano e, in attesa di trovare un nuovo lavoro, si è dedicata allo shopping con Alessandro.



Dopo l'esperienza indiana di Pechino Express insieme a Costanza Caracciolo, Federica adesso deve pensare seriamente a qualcosa da fare. E mentre aspetta che arrivi qualche buona proposta lavorativa si dedica al suo Matri, con il quale sogna un futuro insieme e... agli acquisti. Look casual con lunga gonna e spacco laterale, che mostra la gambe, per una sessione di shopping nel centro di Milano. Alessandro e il cane pazienti l'accompagnano...