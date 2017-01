Corona, parole di fuoco per Belen

Parla dell'auto e del filmino hard

10/10/2012

Lui non voleva più parlare di lei, lei lo ricorda con affetto ma ci ha messo una pietra sopra. Poi però arrivano i guai giudiziari e il capitolo si riapre magicamente. Sulla scrivania di Fabrizio Corona arriva la comunicazione di un procedimento per appropriazione indebita per un'auto concessa in locazione a Belen. Corona scrive una lettera di fuoco alla sua ex attraverso il sito SocialChannel.it. E racconta anche di un filmino hard...

foto Olycom

Settimana prossima ci sarà l'udienza che deciderà se Fabrizio dovrà andare in carcere o no per la condanna di estorsione. Ha i nervi tesi, l'idea di tornare in cella e di dover spiegare al figlio Carlos la situazione preoccupa anche uno come lui sempre pronto a dar battaglia e a far fronte a tutto. E così quando nel suo ufficio viene recapitata la lettera in cui lo si informa che è stato nominato un difensore d'ufficio per una vicenda legata all'auto di Belen va su tutte le furie.



“La signorina Rodriguez mi accusa di appropriazione indebita della sua auto che ho usato nel periodo in cui vivevo in pianta stabile a casa sua mentre lei aveva iniziato la sua avventura-disavventura ad Amici. Auto che, tra l’altro, ho contribuito in maniera sostanziale a pagare: 5.000 euro di assicurazione, e 4 rate totali per un ammontare di circa 25mila euro e che la ragazza aveva fortemente desiderato per non essere da meno del suo ex fidanzato Marco Borriello, anch’egli in possesso della suddetta vettura di lusso. - scrive Fabrizio sul sito - La “volpe” Belen ha avanzato questa denuncia a mio carico per ricondurre a me il pagamento di tutte le multe arrivate in quel periodo e che sono state oggetto di discussione con il sottoscritto per diverso tempo. Richiesta legittima. Peccato che io avessi prestato a questa tale circa 22.500 euro prima di un suo viaggio per l’Argentina. Soldi che in quell’istante le donai volentieri, ma che ora assumono un valore diverso”.



Insomma pare che Corona volesse pagare quelle multe e che si sia offerto di dare anche una differenza se quei soldi non fossero bastati per saldare le contravvenzioni. “Colgo quindi l’occasione per fare i miei più sinceri complimenti alla Rodriguez... GRACIAS” conclude Fabrizio, che non risparmia anche un'annotazione piccante. “Pare che in questi giorni, la mia ex ex ex, stia cercando informazioni all’interno di redazioni giornalistiche riguardo la possibilità che tra la refurtiva portata via dall’ufficio dei ragazzi di SocialChannel ci sia anche il famoso filmino hard che lei, improvvisata regista, ci tenne a girare mentre ci divertivamo sotto e sopra le coperte” dice facendo intuire l'esistenza di un video hot. Poi il tono cambia e se fino ad ora si era rivolto a Belen dandole del lei, ora scrive: “Tranquilla, nonostante tu dica che a letto è meglio il ballerino, conosco le mie qualità e non ho bisogno di mostrarle in giro. Come forse faresti tu”.