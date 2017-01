Momenti di relax per Martina al parco

Passeggiata in solitudine per una Stella in ottima forma

10/10/2012

Seduta su una panchina di un parco romano, Martina Stella si gode in solitudine gli sgoccioli della sua gravidanza in totale relax. Un completo da ginnastica nero mette in evidenza un bel pancione mentre il resto del suo corpo è ancora in perfetta forma. Ormai prossima al parto, previsto per novembre, l'attrice, pizzicata da Diva e Donna, appare tranquilla e rilassata.

foto Diva e Donna

All'ombra di un albero, con dei grandi occhiali da sole, la bellissima Martina si concede un po' di riposo prima di affrontare le "fatiche" del parto prima e le poppate notturne poi. Borsa al braccio, scarpe da tennis fucsia e un anello luccicante sono gli accessori giusti per fare di lei una gestante glamour.



Sicuramente consigliata da Gabriele Gregorini, suo compagno e padre del bambino, nonché hairstylist di professione, la Stella ha trascurato la cura dei capelli, sfoggiando una ricrescita "naturale", che fortunatamente, in questo periodo va pure di moda. Del resto i prodotti chimici sono banditi in gravidanza e la salute del bambino viene prima di tutto.