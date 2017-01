Nina Moric: "Guardate come sono in forma"

La modella croata vuole tornare a lavorare

10/10/2012

La forma è perfetta, curve statuarie, un corpo da fotografare. Riparte da qui Nina Moric, che negli scatti di Chi si mostra in tutta la sua bellezza fisica. Riparte dal suo corpo: "per dimostrare che la mia immagine è bella sana forte e pulita" e si dichiara single, "una cavalla selvaggia, difficile da domare".

foto Chi

La bella modella croata Vuole ricominciare a lavorare sul serio e mostrare a tutti quello che veramente è: "una Nina diversa, che ha la testa e usa la testa". Di molte cose fatte nel passato si pente e si vergogna un po', dagli attacchi "pubblici" con Corona, Mora e Belen alle dichiarazioni sulla sua intensa vita sessuale.



Adesso però vuole dare un colpo di spugna al passato e proseguire. Con suo figlio Carlos. Corona? "Non lo rinnegherò mai perché mi ha dato questo dono divino che è mio figlio e lo risposerei per questo. Ma abbiamo finalmente fissato la data per la separazione definitiva, il 14 febbraio del 2012, il giorno di San Valentino".



Dopo la fine della sua storia con Pasquale Granata non c'è più nessuno nel suo cuore, Davide Lippi, con cui è stata paparazzata in discoteca a Forte dei Marmi "è solo un amico, ci stavamo divertendo e basta", dice e aggiunge: "Ho avuto solo 7 uomini nella mia vita. Sfido chiunque a dimostrare il contrario. Aspetto l'ottavo, sperando che sia quello definitivo".