Mattera: "Il sesso orale salva la coppia"

La showgirl ha frequentato un corso per imparare come si fa

9/10/2012

Altro che corso di cucina! Per tenere a bada il proprio uomo bisogna imparare il sesso orale. Parola di Justine Mattera, che ai microfoni di Selvaggia Lucarelli ha confessato il suo segreto di coppia, una tecnica denominata "Shirley Temple” ovvero "come utilizzare in modo particolare la lingua".

foto Twitter

La ricetta per tenersi stretto il proprio compagno quindi passerebbe prima di tutto dal sesso. Tutte dovrebbero frequentare secondo la Mattera un corso di seduzione "piccante" e soprattutto imparare come si fa il sesso orale perché, "in alcuni casi questo diventa il problema di coppia", spiega la showgirl americana, nella trasmissione m2o condotta da Selvaggia Lucarelli e Alessandro Lippi e aggiunge: "Io sto con mio marito (Fabrizio Cassata, ndr) da dieci anni, ci sarà un motivo?". Bando quindi a manicaretti prelibati, camice sempre stirate e casa pulita, l'elisir di lunga vita di una coppia si nasconde sotto le lenzuola. Negli States corsi di questo tipo sono all'ordine del giorno.



Ma è in Italia che la Mattera ha imparato le tecniche giuste: "Sono andata con Angela Melillo in una famosa boutique erotica a Roma e ho trovato un corso simile. Mi hanno insegnato la tecnica denominata “Shirley Temple” che prevede un utilizzo particolare della lingua". E non è tutto. Justine ha anche imparato il burlesque e la lapdance e vinto un provino con Abel Ferrara a cui ha assistito Willem Dafoe, "che mi guardava fisso, con quello sguardo inquietante". Non ci sono dubbi è sull'arte amatoria che bisogna puntare: "Suggerisco alle donne di fare i corsi giusti… Altro che corsi di cucina!".