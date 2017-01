Lady Gaga cena con Assange

Nell'ambasciata ecuadoriana a Londra

9/10/2012

Cena con sorpresa, l'altra sera per Lady Gaga a Londra. La popstar, che si trovava da Harrods per promuovere il suo profumo, si è recata nell'ambasciata dell'Ecuador, dove è rifugiato il fondatore di Wikileaks Julian Assange. Da quando ha chiesto asilo alla missione diplomatica sudamericana per evitare di essere estradato in Svezia, Assange ha ricevuto poche visite e l'incontro con Lady Gaga, documentato da una foto postata su Twitter, fa pensare.

foto Ap/Lapresse

Sia il 41enne australiano che la cantautrice 26enne con questa mossa hanno ottenuto non poca pubblicità, ma sul web c'è chi crede che si tratti di sostegno alle battaglie dell'hacker o addirittura ci possa essere sotto un sostegno finanziario. Fatto sta che i due hanno cenato insieme e si sono intrattenuti per diverse ore. Assange si trova nell'ambasciata ecuadoregna dal 19 giugno e se dovesse uscire verrebbe arrestato dalla polizia britannica e rischierebbe l'estradizione in Svezia.