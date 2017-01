Il nido d'amore per Balo e la Fico

SuperMario fa costruire un appartamento vicino a Brescia

9/10/2012

Con Raffaela Fico Mario Balotelli ci vuole riprovare sul serio. Tanto da commissionare un nido d'amore in Italia per lui, la sua fidanzata e il loro futuro bebé. Pare che SuperMario abbia già investito 750 mila sterline per far costruire un nuovo appartamento nelle vicinanze di Brescia, base per tutte le volte che tornerà a casa da Manchester.

foto Chi

Raffaella avrebbe visto le foto del progetto su internet e pare che i due abbiano già discusso sull'arredamento e sui mobili per il bambino, come si legge sul Daily Mail. Si tratterebbe di un appartamento di 250 metri quadrati in una località molto vicina a dove vivono i genitori adottivi di Balotelli e a pochi minuti a piedi dalla città universitaria e dallo stadio. Con vista spettacolare su Brescia e sulle montagne che la circondano, il nuovo nido d'amore disegnato da una nota architetta italiana Elisa Bianchi, avrà tanti balconi e terrazze, una cucina in marmo e un bagno super lussuoso,



Ogni stanza dovrà avere lunghi specchi e in quella da letto l'alcova d'amore sarà a forma circolare. Nel bagno collegato ci sarà una mini spa. L'unica cosa che mancherà nel nuovo appartamento è una libreria, pare che Balotelli non ami leggere. Alla domanda se volesse anche una libreria l'attaccante del Manchester City pare abbia risposto: "E per farci cosa?". L'architetta però ha già di che lamentarsi: "L'appartamento è progettato su misura, ma è così difficile incontrare Mario per i dettagli, lui è sempre in viaggio e quando ci vediamo lo facciamo spesso da Mc Donald, tra un hamburger una birra". In quanto al progetto Elisa Bianchi svela che la casa sarà molto luminosa, piena di finestre e di comfort, una tv al plasma e una stanza per raccogliere i trofei del calciatore.



L'appartamento servirà da base italiana per il Balo, quando tornerà in Italia e Raffaella avrà un posto vicino a Milano dove vivere, visto che le sue principali occupazioni si svolgono nel capoluogo lombardo. Ci sarà molto spazio e anche la mamma della Fico potrà stare lì tutte le volte che vorrà. Insomma sembra tutto programmato a puntino per mettere su famiglia. Che SuperMario abbia davvero messo al testa a posto?