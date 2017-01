"Faremo di tutto per preservare la famiglia"

Alessia e Francesco, separati ma sereni scrivono sui rispettivi social

9/10/2012

Nessuno strascico rancoroso per Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti che, solo un giorno fa, tramite l'anticipazione di Chi, hanno deciso di annunciare ufficialmente la fine del legame sentimentale che li ha uniti per due anni. Sui rispettivi social network ringraziano, con lo stesso messaggio, inviato alla stessa ora, tutti i fan per l'affetto dimostrato e ribadiscono che si vogliono bene.

foto Olycom

Anche le unioni più belle, quelle che ci sembrano le più sincere e che entrano inevitabilmente nei nostri cuori possono finire. Così come è finita la storia di Alessia e Francesco. Due vip simpatici e alla mano che condividono con i propri follower riflessioni e momenti di vita. Questa volta la notizia non è bella. Il loro amore è finito e di mezzo c'è il bene per loro bambina, Mia, e per Tommaso, il figlio della Marcuzzi.



Alessia, a dimostrazione del fatto che la separazione sia consensuale, rassicura su Facebook: “Grazie a tutti per l'affetto che ci state dimostrando. Io e Francesco ci vogliamo bene e faremo di tutto per preservare la nostra famiglia”. Uguale è il testo che compare sul Twitter di Francesco.