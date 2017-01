Tatangelo, bella scoperta a Sharm

Anna, backstage sexy in Egitto

9/10/2012

Aveva documentato il suo viaggio in Egitto passo dopo passo: dall'arrivo in aeroporto all'assaggio di narghilè passando per una posa in fase di trucco e parrucco e un'altra in cui si intravedeva un mezzo bikini. Ora Anna Tatangelo esce allo scoperto e su Facebook appaiono una serie interessante di scatti realizzati a Sharm El Sheik per un servizio televisivo. A bordo piscina in costume Anna è una bomba sexy.

foto Facebook

Il backstage del servizio realizzato da Primopiano Cinetv, con la regia di Fabrizio Cestari, è davvero bollente. La cantante è in ottima forma e le immagini che la ritraggono con addosso soltanto un bikini color carne e un pantalone animalier sono mozzafiato. Con disinvoltura si mostra in abito da sera rosso, in tenuta sportiva per una gita tra le duna o in bikini. La carica sensuale di Anna è tanta e lei sorride, ammicca e affascina i fan che sui suoi profili social di Facebook e Twitter la seguono con trepidazione.