Belen e Stefano, scambio d'anelli

I due sempre più innamorati in un pomeriggio di baci e tenerezze

9/10/2012

Pomeriggio di effusioni, baci e tenerezze tra Belen e Stefano De Martino a Milano, con tanto di scambio di anelli. In un bar il cavalleresco ballerino bacia prima la mano della sua donzella poi si sfila il suo anello e lo offre a lei, come pegno d'amore

foto Olycom

La loro sembra essere una continua luna di miele, tra baci, tenerezze e galanterie Belen e Stefano sembrano vivere in una dimensione parallela, innamorati e complici come due ragazzini. Del resto il loro amore lo hanno gridato ai quattro venti sin dall'inizio e pochi giorni fa De Martino non aveva esitato a dichiarare riguardo a Belen: "La amo tantissimo e sogno di costruire una famiglia con lei".



Noncuranti di polemiche e critiche, ma soprattutto dei gossip che danno Belen incinta, un giorno sì e un giorno no, i due continuano la loro love story e non rifuggono i fotografi che li pedinano notte giorno. Eccoli a Milano, abiti casual e "metropolitani", giubbotti in pelle e stivali borchiati, durante una sessione di shopping e poi sosta per un aperitivo al bar Sant'Ambreus con tanto di baciamano cavalleresco, sorrisi ammiccanti e sguardi mielosi. Poi il gioco degli anelli, lui che si sfila quello che ha al dito e glielo porge, chissà con quale promessa d'amore. A "Verissimo", pochi giorni fa Belen mostra a Silvia Toffanin proprio un anello. Che sia quel pegno d'amore datole da Stfeano?



Visti così, da lontano, sembrano proprio due ragazzini innamorati, che si impegnano a non lasciarsi mai. Da vicino poi le cose cambiano sempre, adesso però, tutto lascia pensare che questi due abbiano intenzioni serie.