Marcuzzi e Facchinetti si sono lasciati

Nessun terzo incomodo e nessuna lite per la coppia

8/10/2012

Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti si sono detti addio. A distanza di poche settimane dal giorno del battesimo della loro bambina, ne annuncia ufficialmente la rottura il settimanale Chi, in edicola mercoledì prossimo. I due hanno deciso di dividere le proprie strade sentimentali mantenendo un rapporto di profondo affetto. Nessun terzo incomodo e nessuna lite sono le cause di questo passo, che la coppia sta vivendo nel più stretto riserbo.

foto Chi

Non è una situazione facile quella che stanno attraversando Alessia e Francesco, genitori della piccola Mia. Mentre le voci di una presunta crisi erano praticamente all'ordine del giorno, arriva solo ora la conferma della loro separazione.



Per il bene di Mia e di Tommaso (figlio della Marcuzzi e di Simone Inzaghi), i due hanno cercato fino all'ultimo una soluzione che, a quanto pare non è arrivata. E così hanno deciso di dividersi senza inasprimenti cercando di gestire con responsabilità una situazione tanto delicata.