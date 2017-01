Nicole, in giro come una teenager

Vita bassa, schiena nuda e scollatura sexy

8/10/2012

Vita bassa e schiena nuda per Nicole Minetti, a passeggio per le vie di Milano in pantaloni neri e giubbotto di pelle. Come una teenager la consigliera regionale sceglie un look casual, ma come al solito, con dettagli provocanti e sexy.

foto Olycom

Che non passano inosservati ai flash dei fotografi anche se l'ombelico sfugge al loro controllo. La Minetti ha scelto un paio di pants in stile ginnico a vita molto bassa. Mentre sale in auto però Nicole si dà un'aggiustatina per coprire un po' le sue nudità.



La bella ex igienista dentale non tralascia però nemmeno i dettagli sexy della parte alta. Come al solito scollatura mozzafiato e prosperoso seno in bella vista.