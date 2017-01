Scatti d'autore per l'Argento

Dal set a Twitter, spunta la foto sexy dell'attrice

8/10/2012

"Si è inceppata la Red e sono due ore che aspetto di girare. Fottuto digitale!", scrive sul suo Twitter. E per ammazzare il tempo si scatta una foto in camerino con indosso solo il reggiseno. Il contorno occhi è marcato e i capelli acconciati. Sembra una foto d'altri tempi in bianco e nero, un po' dark e molto sexy. Misteriosa, intrigante, erotica, ma anche dolce, divertente e passionaria, ecco alcune sfumature di Asia Argento.

foto Twitter

E' instancabile. Concilia famiglia, lavoro sui set cinematografici e l'amore per la musica in modo eccellente. Spesso discussa, ma sempre apprezzata in Italia e nel resto del mondo riesce a incantare anche quando ha il broncio ed è appena coperta. Niente pizzi e merletti, solo un liscio reggiseno che copre le sue sinuose forme. Sembra una sofisticata bambola dell'Ottocento che gioca tra passato e presente.