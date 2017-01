Barbara e Ale, shopping lesbo

Baci e tenerezze tra le scarpe

8/10/2012

Mano nella mano in via Montenapoleone, bacio saffico durante lo shopping, abbracci e pacche sul sedere. “Fai la brava o ti sculaccio” cinguetta Alessandra Sorcinelli a Barbara Guerra. Le due si sono rese protagoniste di uno show saffico in centro a Milano. Inseguite dai paparazzi hanno messo in scena uno spettacolino lesbo in una boutique di scarpe. Le due del resto giocano spesso su Twitter a scambiarsi baci e tenerezze.

foto Twitter

Barbara indossa una maximaglia animalier, un paio di leggings neri e stivaletti col tacco alto. La Sorcinelli per lo shopping ha scelto una minigonna beige e una maglia nera sotto la quale si vede chiaramente che non c'è il reggiseno. Le due amiche si tengono per mano, ma quando entrano nel negozio di calzature si lasciano andare alle effusioni saffiche davanti ai flash. Baci, abbracci, l'una mette la mano sul sedere dell'altra. Del resto spesso su Twitter si scambiano foto equivoche e cinguettii provocatori.