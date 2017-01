Canalis e Corvaglia sexy da Cartier

Mise con décolleté esplosivo per le due ex veline e amiche

8/10/2012

La bionda e la mora, Eli e Maddy, ex veline e amiche da sempre. Al party per l'inaugurazione del nuovo negozio Cartier a Milano Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia erano sicuramente le più fotografate. Corpini strizzati, décolleté esplosivi. Belle, sexy e maestre di seduzione.

foto Olycom

Le due ex veline si sono ritrovate a Milano per questo evento mondano. La Canalis infatti vive ormai da qualche anno in America dopo aver rotto la relazione con George Clooney. La Corvaglia si è invece sposata lo scorso anno con Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi e ha una bimba di un anno. Le due amiche hanno sfoggiato mise molto diverse, anche se ugualmente sexy. Tutina nera, a metà tra il casual e l'elegante e scollatura mozzafiato per Eli, che ha messo in mostra le sue forme toniche e le sue curve perfette su scarpe altissime.



Abitino grigio con inserti in pelle senza spalline per la bionda Maddy, strizzata in un corpetto che rendeva il suo décolleté ancora più esplosivo. I flash non si sono risparmiati per le due amiche del cuore immortalate in tutte le pose, preferibilmente décolleté a vista.