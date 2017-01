Crisi Ambra-Renga, lei s'infuria

Secondo "Gente" l'attrice avrebbe preso casa a Roma, ma lei smentisce

8/10/2012

Dieci anni d'amore, due figli, una bella coppia. Non sono mai arrivati alle nozze, ma il tormentone sulla data del loro matrimonio è durato parecchi anni. Poi la crisi. Secondo il settimanale Gente tra Ambra Angiolini e Francesco Renga sarebbe finita. Lei ha preso casa a Roma, lui è rimasto a Brescia. Il cantante su Twitter cinguetta: “Che Gente! Ah ah ah... Ciao a tutti. Intanto lavoro, io”. Lei la prende male: "Gente di m..." scrive su Facebook.

foto Facebook

Qualche mese fa i due sono stati pizzicati al mare insieme con i bambini: felici in acqua e mano nella mano sul bagnasciuga. Poi il silenzio e ora le voci incontrollate che li vogliono già ben lontani. Intanto lei ha girato l'America per un mese sul set di Carlo Vanzina “Mai Stati Uniti”, lui è impegnato nel nuovo album che uscirà l'anno prossimo. La reazione alla notizia data dal settimanale di un presunto addio è diversa. Renga quasi ci scherza e se ne fa un baffo. Lei è nera e replica secca su Facebook: "Gente di m... Mia figlia fa fatica a capire........tranquilla un c...! Scusami. Querela partita!".



La passione tra i due era scoppiata dieci anni fa. Sono andati a vivere insieme a Brescia. Sono nati Jolanda, 8 anni, e Leonardo, 6. Hanno superato già una crisi di coppia.