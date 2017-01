Per Alessandra un dolce ricordo su Twitter

L'Amoroso apre l'album di famiglia e mostra una foto di quando era piccola

5/10/2012

Ha degli occhietti vispi e un sorriso inconfondibile. In posa al ristorante come una piccola diva, mette le sue manine sotto il mento e scherza con l'obiettivo. Sin da piccola dimostra di essere preparata per affrontare il grande pubblico. E con la sua meravigliosa voce da grande è riuscita a conquistare migliaia di ragazzi in tutta Italia. L'hai riconosciuta? E' la piccola Alessandra Amoroso.

foto Twitter

Dal Salento alla vittoria dell'ottava edizione di Amici il passo è stato breve per una ragazza di talento come lei. Le sue canzoni emozionano e Alessandra, grata al suo pubblico, non smette mai di ringraziare per l'affetto e il sostegno che riceve. E su Twitter apre il suo album personale pubblicando due immagini di quando era una bambina allegra e gioiosa. A distanza di anni la sua vita è cambiata, e lei non ha smesso di sorridere.