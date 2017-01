Rihanna, sesso in bagno con Chris

Si apparta con l'ex in un night club

5/10/2012

Rihanna non riesce proprio a fare a meno del suo ex Chris Brown. Negli ultimi giorni i due sono stati visti spesso assieme, dalla notte trascorsa in hotel, ai balli sfrenati in discoteca, al sesso in bagno. Si moltiplicano le indiscrezioni sulla coppia. L'altra notte sono stati visti mentre si baciavano con trasporto in un night club, dove poi si sono allontanati insieme in bagno e ne erano usciti scapigliati. Infine hanno tirato l'alba in hotel.

foto Twitter

Il ritorno della cantante con il suo ex solleva molte polemiche e dubbi da parte dei suoi sostenitori che ricordano bene la foto in cui Rihanna compariva con il volto tumefatto a causa delle percosse ricevute da Chris. Allora i due si lasciarono, ma adesso pare che la cantante abbia dimenticato i momenti brutti della loro storia d'amore e abbia perdonato Brown per quel che le aveva fatto. Chissà se ora ricominceranno una nuova avventura insieme, oppure se il riavvicinamento tra i due si interromperà ...