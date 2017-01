Laura Pausini al parco con il pancione

A Bologna le sorelle Pausini passeggiano e se la raccontano

5/10/2012

Tuta, scarpe da tennis e una maglietta con la scritta indicativa "Esco in world tour e torno!". Con questa mise la Pausini passeggia in un parco di Bologna in compagnia della sorella Silvia che, affettuosamente, tocca una pancia ormai ben visibile. Serena e rilassata Laura si sta preparando per il grande evento, la nascita della sua bambina è prevista per l'inizio del 2013. Il nome è ancora in dubbio: lo sceglieranno la cantante, il compagno Paolo e i figli di lui.

E' un momento speciale, magico per la Pausini che da tanto desiderava diventare madre. Il sogno si sta realizzando e lei, messa a riposo dai medici, si sta godendo coccole e attenzioni dagli affetti più cari. Ed è con la sorella che trascorre il suo tempo libero, concedendosi quattro passi in mezzo alla natura. Laura ha molto da imparare da Silvia, già madre di due bambini. Grazie ai suoi consigli e alla sua presenza saprà come muoversi durante i primi mesi di vita della neonata.