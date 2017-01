La Corvaglia "focosa": "Lo faccio due volte al dì"

Ecco le altre confessioni piccanti delle star

5/10/2012

C'è chi non batte chiodo da un po', chi sotto le lenzuola "galoppa" a suon di due volte al giorno. L'ultima ad esporsi pubblicamente sui dettagli che riguardano la sua vita sessuale è stata Maddalena Corvaglia che nel corso di una trasmissione radiofonica ha svelato a Selvaggia Lucarelli il suo lato piccante: "Lo facciamo tutti i giorni più volte al giorno, almeno due".

Una bella tempistica, non c'è dubbio. L'ex velina spiega che, visto che suo marito (da un anno ormai) Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi è sempre in viaggio, tra loro il sesso vive ancora una fase adolescenziale e non appena si ritrovano, ecco che ci scappa il letto: "Almeno due volte al giorno. Di solito consecutive o mattina e sera". E non li ha fermati nemmeno la gravidanza di lei: "Anche durante la gravidanza ero infoiata e dopo il parto non è cambiato nulla sia nella testa che nel fisico, che s’è riabituato subito. E infatti dopo che ho partorito, abbiamo aspettato giusto il tempo necessario per rifarlo, giusto il minimo sindacale. Forse una settimana". E non è tutto. Maddy svela anche il suo lato sado-maso, confessando che a lei l'uomo piace un po’ violento: "Schiaffi tutta la vita! Mi piace molto quando lui li dà a me ma se ci facciamo prendere dalla passione può succedere che io li dia a lui".



Raccontare quante volte e come si fa sesso sembra davvero essere diventata la nuova moda dei vip. Solo pochi giorni fa anche Lorella Cuccarini aveva sciorinato al sua ricetta di bellezza svelando a Gente: "Non è una questione di tempistiche nette, non te lo ordina il medico. Ma sì, due volte alla settimana il sesso ci sta". Le aveva fatto subito eco Francesca Neri in un’intervista a 'La Zanzara' su Radio24: "Se la Cuccarini, che è una ballerina, lo fa due volte a settimane, per mantenersi bene bisogna farlo più di lei. Io e Claudio lo facciamo almeno tre volte a settimana".



Insomma star sempre più scatenate sotto le lenzuola. Come Melissa Satta che aveva raccontato di fare sesso anche 10 volte alla settimana, di non amare i preliminari e che preferiva essere dominatrice. Un ottimo escamotage pubblicitario per la sua sit com on line amici@letto, ma certo un briciolo di verità ci sarà pur stato. Laura Chiatti aveva subito replicato, che anche tra lei e il cestista David Lamma sotto le lenzuola ardeva la passione: "Dieci volte a settimana significa più o meno due volte al giorno, giusto? Bé anche noi siamo a questi livelli. Posso assicurare che manteniamo alta la media". C'è però anche chi va in bianco da un po'. Lo aveva confessato Nina Zilli pochi mesi fa, lo ha ribadito, quasi con una punta di orgoglio solo qualche giorno fa Barbara d'Urso che si è dichiarata "casta da tre anni". Nemmeno un bacio. E c'è infine chi deve addirittura dire basta, perché quando è troppo è troppo. E' il caso di Sara Tommasi che a febbraio lasciò il nobile Alessandro Verga Ruffoni, perché troppo "focoso": "Ho bisogno di staccare la spina dal mio fidanzato. Con lui facevo sesso più volte, troppe volte al giorno. Ora voglio però qualcosa di più...". Le mezze misure nel sesso stellare sono davvero difficili da trovare.