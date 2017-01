Kim vuole dimagrire

La Kardashian è levitata per "colpa" di Kanye West

4/10/2012

Da quando è in coppia con Kanye West è inesorabilmente ingrassata... e si vede. Ma adesso Kim Kardashian è intenzionata a perdere i chili di troppo. "How is it that @KourtneyKardash & I have the same amount of weight to lose but she just had a baby! SMH help!", scrive la sexy e curvosa starlette dei reality tv americani cinguettando su Twitter.

foto LaPresse

"Come può essere che peso come Kourtney (la sorella, ndr) ma lei ha appena avuto un bambino?". E' sicuramente tempo di correre ai ripari. E allora via con un programma di training dimagrante, corsa ed esercizi aerobici. Ma se le forme levitano la "colpa" è della sua felice relazione con West ed è Kim stessa ad ammetterlo: "Credo sia normale che quando una relazione va bene si abbia voglia di mangiare di più" scrive su Twitter.



Quando è troppo però è troppo e adesso Miss Kardashian è motivata a dimagrire, perché Kanye è d'accordo e la sostiene nella sua battaglia ai chili di troppo. Ne deve perdere nove, dice lui, per essere la giusta testimonial della sua linea di abbigliamento sexy.