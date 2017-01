Riecco Federica Moro e Anna Kanakis

Ex Miss Italia dal fascino... maturo

4/10/2012

Hanno portato entrambe la corona di Miss Italia, Federica Moro nel 1982, Anna Kanakis nel 1977 a soli 15 anni e con la loro bellezza sono state per anni protagoniste dello showbiz italiano. Scomparse da un po' rieccole adesso in tutto il loro splendore maturo.

foto Olycom

Federica, 47 anni, sembra aver fatto un patto segreto col diavolo e non pare risentire del tempo che passa. Nella piazzetta di Portofino eccola passeggiare con lo storico fidanzato l’imprenditore Matteo Del Carratore con cui sta da nove anni e con i genitori. Bellissima e in gran forma, come se gli anni non fossero ma passati per lei. Ma ve la ricordate quando teneva in mano lo scettro di Miss Italia?



Ai 50 anni invece è già arrivata un'altra ex Miss, Anna Kanakis, classe 1962, italiana d'adozione cresciuta in Sicilia. Quando vinse il concorso aveva solo 15 e da allora di tempo ne è passato parecchio. Eccola in versione "signora matura" per via della Spiga a Milano, capelli corti e gonna al ginocchio. Elegante e in gran forma, non più una ragazzina certo, ma pur sempre una donna dall'indiscutibile fascino.