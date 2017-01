Keeley Hazell, il ritorno su FHM

Pose conturbanti per la pin-up inglese

4/10/2012

Quattro anni di assenza e poi il ritorno su FHM per un servizio fotografico sexy e stuzzicante. La modella inglese Keeley Hazell, resa celebre dalla famosa terza pagina del Sun, quella che, per intenderci, pubblica le foto in topless di ragazze stupende, si rimette (quasi) a nudo per il mensile. Il suo corpo, sinuoso e provocante è un vero spettacolo e il suo viso, non più acerbo, è luminoso ed espressivo.

foto FHM

Capelli lunghi biondi, occhi magnetici e un fisico mozzafiato. Ci si potrebbe incantare di fronte a tanta bellezza. Con un costumino dalla scollatura provocante lascia intravedere le forme dei suoi seni, senza mai scoprirli e come una giovane lolita gioca con un ghiacciolo alla menta. Poi con uno slip ricamato anni 60 e un top a righe posa appoggiata ad un'auto evidenziando la sua pancia piatta e i suoi fianchi proporzionati. Anche il lato B non sfugge al fotografo. E capiamo anche il perché. Piccolo e sodo è semplicemente perfetto.



Ma il suo approccio alla bellezza è cambiato. Perché lei, che da anni vive a Los Angeles sperando di sfondare nel mondo del cinema, è maturata. Messi da parte broncio e aria da diva, ha voglia di sorridere e di divertirsi, anche se ultimamente, con la diffusione di un suo sex tape, ha ben poco da stare allegra.