Antonella Mosetti e gli slip rosa

Siparietto piccante e "alla moda"

4/10/2012

Siparietto a luci "rosa" per Antonella Mosetti che, in versione pink lady esce dall'auto per recarsi alle sfilate milanesi della moda e viene immortalata con gli slip in bella vista. Rosa naturalmente, come il mini abito che sottolinea le sue belle curve.

foto LaPresse

Niente di più comune ormai essere paparazzate con l'intimo in mostra. E allora le star si preparano all'evento "intonando" la lingerie con l'abito le scarpe e la borsetta.



L'ex ragazza di "Non è la Rai", fidanzata di Aldo Montano non è da meno. In versione "50 sfumature di rosa", Antonella sfoggia un involontario e indiscreto siparietto piccante, ma dimostra di avere molto gusto per la moda. Sexy e fashion.