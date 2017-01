Prima uscita "pubblica" per la Lanfranchi

Roberta al parco con il marito e il neonato

4/10/2012

Ancora qualche rotondità dovuta alla gravidanza, un abitino fiorato e un paio di leggings, capelli raccolti in testa e occhiali da sole, ma aria felice e spensierata. Ecco Roberta Lanfranchi al parco con il neosposo Emanuele Del Greco ed Ettore, nato lo scorso 14 settembre. Mamma da poche settimane per la terza volta, la ex moglie di Pino Insegno si gode questa maternità con tanta gioia, felice di mostrare anche qualche chiletto.

foto Olycom

A guidare la carrozzina nel verde è Del Greco, come mostrano le foto di Novella 2000, ma l'ex velina segue i suoi uomini passo dopo passo, con sguardo attento e premuroso. Per Roberta, 38 anni, si tratta del terzo figlio Ettore, dopo Francesco e Matteo, i due maschietti avuti da Insegno. Con il marito Emanuele si sono conosciuti in tv, quattro anni fa, quando lui era autore e lei conduttrice. La scorsa primavera le nozze vip (tra gli ospiti anche Antonella Clerici e Tosca D'Aquino) e ora l'arrivo del bimbo.